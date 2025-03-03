كتب - يوسف محمد:

خاض المنتخب المصري للمحليين، مباراته الأولى في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين أمس، الأحد أمام منتخب جنوب أفريقيا.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة الذهاب بين المنتخب الوطني ومنتخب جنوب أفريقيا، على أن يتم حسم الصعود إلى الدور المقبل، في مباراة العودة بالقاهرة، المقرر إقامتها يوم 9 مارس الجاري.

تاريخ منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا للمحليين

وعلى الرغم من السيطرة الكبيرة للفراعنة على البطولات الأفريقية، حيث توج منتخب مصر الأول بـ7 ألقاب لكأس أمم أفريقيا، إلا أن الأمر مغاير تماما في بطولة أفريقيا للمحليين.

ولم يظهر المنتخب الوطني في أي نسخة من نسخ كأس أمم أفريقيا للمحليين، منذ انطلاق النسخة الأولى منها في عام 2009، بل أن المنتخب شارك مرة واحدة في التصفيات المؤهلة لهذه البطولة.

وفي عام 2018 شارك منتخب مصر للمحليين في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين، لكنه لم يتمكن من الصعود بعد الهزيمة من المغرب في الدوري النهائي من التصفيات.

وعلى الرغم من هزيمة المنتخب وخروجه من التصفيات إلا أن الفرصة سمحت له بالمشاركة مرة أخرى، في النسخة ذاتها بعدما تمكنت المغرب، في است ضافة البطولة على أرضها بدلا من كينيا لتشارك بذلك كمستضيف للبطولة، يدخل بدلا منها منتخب مصر، إلا أن اتحاد الكرة اعتذر عن المشاركة في ذلك الوقت.

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