بيراميدز يقسو على البنك الأهلي برباعية في كأس مصر

متابعة - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ببيراميدز، من تحقيق الفوز على حساب نظيره البنك الأهلي، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابلن في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وبهذه النتيجة، ضمن فريق بيراميدز الصعود إلى نهائي كأس مصر لملاقاة الزمالك، الذي تمكن من الصعود إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد.

ويدخل فريق بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، محمود مرعي، أحمد سامي وكريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه، مهند لاشين وأحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: رمضان صبحي، فيستون ماييلي ومصطفى فتحي.

أبرز أحداث مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 13: فيستون ماييلي يحرز الهدف الأول لبيراميدز.

الدقيقة 18: أحمد عاطف يسجل الهدف الثاني لبيراميدز في مرمى البنك الأهلي.

الدقيقة 25: بلاتي توريه يحرز الهدف الثالث لبيراميدز في مرمى البنك الأهلي.

الدقيقة 33: بطاقة صفراء لمحمود مرعي لاعب بيراميدز.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 6+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 55: سيطرة على الكرة في منتصف الملعب من لاعبي بيراميدز.

الدقيقة 58: ركلة جزاء لصالح بيراميدز.

الدقيقة 63: رمضان صبحي يضيف الهدف الثالث لبيراميدز بعد تنفيذ صحيح لركلة الجزاء.

الدقيقة 71: تسديدة قوية من أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، من داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 81: إنفراد تام من رمضان صبحي مهاجم بيراميدز يتصدى لها حارس مرمى البنك الأهلي.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+90: نهاية المباراة.