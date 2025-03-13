إبراهيم عادل يقترب من معادلة رقم عبدالله السعيد

كتبت-هند عواد:

يقترب إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز، من معادلة رقم عبدالله السعيد نجم الزمالك الحالي وبيراميدز والأهلي السابق.

ويحتاج إبراهيم عادل صاحب الـ23 عاما، إلى 3 أهداف، لمعادلة رقم عبدالله السعيد، كأفضل هداف في تاريخ نادي بيراميدز.

ويتصدر عبدالله السعيد لاعب الزمالك الحالي، قائمة الهدافين في بيراميدز، برصيد 47 هدفا، وذلك خلال الفترة التي قضاها مع الفريق من يناير 2019 حتى يناير 2024.

وسجل إبراهيم 43 هدفا مع بيراميدز، منذ انضمامه إلى الفريق في يوليو 2019 وحتى الآن، ليأتي في المركز الثاني بقائمة هدافي الفريق.

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