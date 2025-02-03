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الجونة يتأهل لدور ربع نهائي كأس مصر

07:11 م الإثنين 03 فبراير 2025

فريق الجونة

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كتب ـ محمد الميموني:

فاز فريق الجونة على نظيره تيم أف سي، اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كاس مصر لموسم 2024/25.

أهداف مباراة الجونة وتيم أف سي

وجاء الهدف الأول لصالح الجونة بقدم أكيم فافور في الدقيقة 62 من عمر المباراة قبل أن يضيف اللاعب رضا صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 88 ثم قلصّ تيم أف سي النتيجة بهدف سجله لاعبه عمر أضاء النور في الدقيقة الـ 2+90 ثم جاء الثالث لصالح الجونة بقدم محمود عباس في الدقيقة الأخيرة 4+90 من عمر المباراة.

ويتأهل الجونة إلى ربع النهائي بعد الفوز على نظيره تيم اف سي ويصبح الجونة ثالث فريق يتأهل بعد سيراميكا كليوباترا وإنبي.

مشوار الجونة في كأس مصر

فريق الجونة كان قد تأهل إلى دور الـ 16 بعد فوزه على نظيره القناة بعدما فاز عليه بهدفين قبل الفوز بثلاثية مقابل هدف على نظيره تيم أف سي

مشوار تيم أف سي في كأس مصر

تيم أف سي كان قد تأهل إلى دور الـ 16 بعدما فاز على نظيره الاتحاد السكندري

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الجونة يفوز على تيم أف سي الجونة يتأهل لدور ربع نهائي بطولة كاس مصر
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