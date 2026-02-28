إعلان

سعر النفط يرتفع عالميا بتعاملات نهاية الأسبوع وسط توقعات بالحرب على إيران

كتب : دينا خالد

02:26 م 28/02/2026 تعديل في 02:27 م

سعر النفط يرتفع عالميا بتعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت أسعار النفط، بالأمس الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، مع استعداد المتداولين لتصعيد محتمل في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، بحسب بلومبرج الشرق.

جاء ذلك، بعدما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أنه "غير راضٍ" عن المفاوضات الهادفة إلى تجنّب هجوم أميركي وشيك.

وقفز خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8% ليغلق فوق مستوى 67 دولاراً للبرميل، مسجلاً أعلى سعر تسوية له منذ أغسطس.

وحثّ ترمب إيران على إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي بعد أن اشتكى من أنها لا تتفاوض بحسن نية، مضيفاً أنه ستكون هناك "محادثات إضافية اليوم" بعد فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق في جنيف في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، حثت الولايات المتحدة والصين وعدة دول أخرى مواطنيها على مغادرة بعض أجزاء المنطقة.

