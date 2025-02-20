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"بقرار شخصي منهم".. إعلامي يفجر مفاجأة بمفاوضات الأهلي لضم ثنائي الزمالك

10:21 ص الخميس 20 فبراير 2025

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، مفاوضات النادي الأهلي لضم ثنائي فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك، بعد غدا السبت، في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وقال كريم حسن شحاتة خلال برنامجه عبر قناة الحياة: "الأهلي يتفاوض الآن مع ثنائي فريق الزمالك محمود بنتايج ومحمد حمدي، لضمهما في بداية الموسم المقبل".

أضاف: "مفاوضات الأهلي مع ثنائي الزمالك، جاءت لمعرفة سهولة رحيلهم من الزمالك، خاصة وأن حمدي إعارة من نادي إنبي، وبنتايج إعارة من نادي سانت إتيان الفرنسي، وحتى نهاية الموسم".

واختتم: "بنتايج ومحمد حمدي، يحق لهما الانتقال إلى النادي الأهلي بقرار شخصي منهم، حال عدم رغتهم الاستمرار داخل الأبيض مع نهاية إعارتهم".

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