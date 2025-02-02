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كتب - يوسف محمد:

تحدثت غدير صيام زوجة محمد الضيف قائد هيئة أركان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن الوجه الآخر في حياة الضيف بعيدًا عن ساحات الحرب والقتال، خاصة في ظل ملاحقته الدائمة من قبل إسرائيل.

وقالت غدير في حوار لها عبر قناة "الجزيرة"، عن الرياضة المفضلة بالنسبة له: "الضيف كان يجيد لعب كرة القدم بشكل كبير، وكان متابعاً للمباريات وبشكل خاص خاص بطولات كأس العالم".

وأضافت: "الضيف كان مشجعا للنادي الأهلي في مصر، بجانب حبه لفريق برشلونة".

وكانت حركة حماس أعلنت يوم الخميس الماضي، وفاة قائد هيئة أركان كتائب القسام، إثر قصف إسرائيلي.

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