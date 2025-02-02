كتب- محمد خيري:

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الأول بصفقات قوية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية 2025.

ونجح نادي الزمالك حتى الآن في ضم صفقتين، خلال الساعات الماضية، حيث أتم التعاقد مع أحمد حسام مدافع فريق جونة، ومحمود جهاد لاعب وسط فاركو.

نادي الزمالك كان يسابق الزمن في حسم الصفقات، قبل يوم 31 يناير الماضي، ولكنه تنفس الصعداء بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، مد فترة القيد إلى يوم 28 فبراير المقبل.

صفقات الزمالك 2025

الزمالك يبحث تحقيق طلبات السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، لتدعيم بعض المراكز داخل الفريق على رأسها الدفاع والجناح، وينشر موقع مصراوي خريطة الصفقات المطروحة:

الجزائري زين الدين بلعيد

نادي الزمالك دخل في مفاوضات قوية خلال الفترة الماضية لضم المدافع الجزائري زين الدين بلعيد، لاعب فريق سانت تروديد البلجيكي، لتدعيم صفوف الفريق، ولكن النادي البلجيكي طلب مليون يورو، وهو ما أوقف المفاوضات.

البرتغالي ساندي سيلفا

الزمالك يبحث التعاقد مع البرتغالي سيلفا لاعب فريق أتلانتا الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الحالية، خاصة وأنه يجيد في مركز الجناح الأيسر، ولكنه وفقا للمصادر هناك مغالاة في الطلبات المالية ويتم العمل حاليا على تقليلها

عبدالرحمن البانوبي ومصطفى زيكو

يسعى نادي الزمالك لضم أحد الثنائي عبدالرحمن البانوبي أو مصطفى زيكو لاعبي فريق زد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم وسط الفريق، ولكن حتى الآن نادي زد يرفض التفريط في خدماتهم.

يسري وحيد

وضع نادي الزمالك يسري وحيد لاعب فريق طلائع الجيش، خيار بديل حال عدم التمكن من ضم ثنائي فريق زد، بعدما تم عرض اللاعب على السويسري جروس المدير الفني للفريق.

المغربي محمد بخاش

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع المغربي محمد بخاش لاعب فريق حسنية أغادير المغربي، لتدعيم مركز الجناح، ويتم المفاضلة بينه وبين لاعب آخر في الوقت الحالي قبل حسم الصفقة.

المغربي طارق تيسودالي

عرض أحد الوكلاء، المغربي طارق تيسودالي، لاعب فريق باوك اليوناني، على النادي الأبيض، ولكن اللاعب طلب مبالغ مالية كبيرة، وهو ما جعل هناك تحفظ حتى الآن لمسؤولي الأبيض.

السويسري كوتيسا

الزمالك يبحث ضم اللاعب السويسري كوتيسا، لاعب فريق سيرفت، هدف النادي الأهلي الذي يبحث ضم اللاعب أيضا، ولكن المقابل الذي طلبه النادي السويسري كبير ويتخطى 2 ونصف مليون دولار، وهو ما يعطل الصفق حتى الآن.

الكونغولي ميرفيل بوكادي

دخل المدافع الكونغولي ميرفيل بوكادي بقوة ضمن ترشيحات نادي الزمالك، خاصة وأنه لاعب حر حاليا، بعدم رحل من نادي ستاندرليج اليلجيكي في الانتقالات الماضية، ويتم المفاوضات معه حاليا لتعويض غياب التونسي حمزة المثلوثي للإصابة، بقطع في الرباط الصليبي.

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