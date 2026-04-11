الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
13:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

فولهام

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
18:30

اسبانيول

طارق حامد يظهر مع مدير التعاقدات بنادي الزمالك (صورة)

كتب : هند عواد

10:44 ص 11/04/2026

طارق حامد

ظهر طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر السابق، رفقة عبد الرحمن إسماعيل مدير التعاقدات الحالي بالقلعة البيضاء.

وبات طارق حامد بلا ناد، بعد رحيله عن ضمك السعودي بعد نهاية تعاقده مع الفريق، بنهاية الموسم السابق.

ولعب طارق حامد لصفوف الزمالك لمدة 8 سنوات، من خلال الفترة من 2014 حتى 2022، قبل أن يرحل إلى الاتحاد السعودي، وارتبط اسمه بالعودة للزمالك مرة أخرى في الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الأمر لم يكتمل.

طارق حامد رفقة مدير التعاقدات بالزمالك

نشر طارق حامد صورته رفقة عبد الرحمن إسماعيل، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مما أثار التكهنات بين الجماهير عن مصير لاعب الأبيض السابق.

جدير بالذكر أن عبد الرحمن إسماعيل تولى منصب مدير التعاقدات في نادي الزمالك، في أغسطس الماضي 2025، وعمل على صفقات الأبيض في الانتقالات الصيفية الماضية.

اقرأ أيضًا:

مشاركة فنان شهير واعتذار شيكابالا.. كواليس إعلان تطبيق الزمالك

بعد ارتباط اسمه بمنافس الزمالك.. رسالة غامضة من موسيماني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حكاية عريس البراجيل أنهى حياة طفلة برصاصة خلال حفل زفافه
"كارثة داخل قرية".. ضبط 3 قُصَّر لاتهامهم بالاعتداء على طفل في المنوفية
قبيل انطلاق المفاوضات.. إسلام آباد تتحول لمدينة أشباح والوفد الإيراني يلتقي
الصحة: إنجازات نوعية في خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان خلال الربع الأول
بعد ارتباط اسمه بمنافس الزمالك.. رسالة غامضة من موسيماني
