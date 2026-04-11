أعرب رجل الأعمال سميح ساويرس عن سعادته الكبيرة، بالنجاح والتطور الكبير الذي تشهده بطولة الجونة الدولية للإسكواش من عام لأخر.

وحرص ساويرس على التواجد اليوم الجمعة، في نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش، لمتابعة المباراة النهائية في فئة السيدات والرجال أيضًا.

تصريحات سميح ساويرس عن بطولة الجونة الدولية للإسكواش

وقال ساويرس في تصريحات خاصة لمصراوي: "بكون سعيد للغاية، حينما أشاهد التطور الكبير للبطولة في كل عام وزيادة المشاركين كل عام أيضًا، بالإضافة إلى الإقبال الكبير من اللاعبين العالميين".

وأضاف: "عندما بدأنا البطولة منذ 16 عاما، كنا لا نجد الكثير من الناس يرغبون في المشاركة ولكن الوضع اختلف كثيرا الآن".

واختتم ساويرس تصريحاته: "أي شخص لديه فكرة مميزة، نسعى دائما لمساندته ودعمه لتنفيذها بأفضل صورة ممكنة، ومصر لديها قدرات فنية كبيرة في لعبة الإسكواش".

أبطال بطولة الجونة الدولية للإسكواش

وتوج اللاعب البيروفي دييجو إلياس اليوم، بلقب بطولة الجونة الدولية للإسكواش فئة الرجال، بعد الفوز على حساب المصري محمد زكريا.

وعلى الجانب الآخر توجت البطلة المصري هانيا الحمامي بلقب بطولة الجونة الدولية للإسكواش فئة السيدات، بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب هانيا الحمامي.

