لتصحيح المسار.. موعد مباراة الأهلي وسموحة والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة سموحة، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

يستضيف الأهلي نظيره سموحة، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر.

تنقل مباراة الأهلي وسموحة على قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن العودة للانتصارات لتصحيح المسار من جديد، بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا، في الجولة الأولى من مرحلة التتويج.

