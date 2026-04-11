مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
13:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

فولهام

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
18:30

اسبانيول

جميع المباريات

لتصحيح المسار.. موعد مباراة الأهلي وسموحة والقناة الناقلة

كتب : هند عواد

11:49 ص 11/04/2026 تعديل في 11:51 ص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة سموحة، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

يستضيف الأهلي نظيره سموحة، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

تنقل مباراة الأهلي وسموحة على قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن العودة للانتصارات لتصحيح المسار من جديد، بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا، في الجولة الأولى من مرحلة التتويج.

الأهلي سموحة الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شقيقات "عريس المرج" في المحكمة: الإعدام مش كفاية.. اتقتل غدر ولازم حقه يرجع
أخبار

المزيد

