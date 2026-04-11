موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على شباب بلوزداد في الكونفدرالية

أعرب عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بفوز فريقه على حساب شباب بلوزداد أمس، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق نادي الزمالك فوزا غاليا أمس الجمعة، على حساب شباب بلوزداد بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تصريحات عمر جابر عن مباراة شباب بلوزداد في الكونفدرالية

وقال جابر في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس"، عقب نهاية المباراة: "مباراة الأمس أمام شباب بلوزداد، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية كانت صعبة للغاية".

وأضاف: "واجهنا منافسًا قويًا على أرضه ووسط جماهيره، وهدفنا كان الخروج بنتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، قبل خوض مباراة العودة في القاهرة يوم الجمعة المقبل".

واختتم جابر تصريحاته: "لا يزال أمامنا الكثير في اللقاء المقبل، الزمالك فريق كبير يتمتع بتاريخ كبير، ويلعب دائمًا من أجل تحقيق البطولات والألقاب التي يشارك فيها".

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل الموافق 17 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نتيجة مباراة الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، كان قد تأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الحالي 2025-2026، بعدما حقق الفوز في ربع النهائي على حساب أوتوهو الكونغولي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

فرحان بالحضور الجماهيري.. تعليق سميح ساويرس على نهائي بطولة الجونة للإسكواش

"بينهم الشناوي وكامويش".. غيابات الأهلي أمام سموحة في الدوري المصري