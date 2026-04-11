عقد جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اجتماعا رسميا مع شهباز شريف رئيس وزراء باكستان في العاصمة إسلام آباد لبحث مسارات التهدئة الممكنة في ظل حرب إيران القائمة.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل فانس إلى باكستان لإجراء مشاورات دبلوماسية رفيعة المستوى تهدف إلى خفض التصعيد العسكري في المنطقة.

ورافق نائب الرئيس ترامب في هذه الرحلة ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، في إطار التحركات الدبلوماسية الجارية لإنهاء حرب إيران.

جهود الوساطة الباكستانية في صراع إيران وأمريكا

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، أن شهباز شريف أجرى مباحثات ثنائية مع الوفد الأمريكي، مشيرا إلى أن باكستان تتطلع لمواصلة دورها التيسيري لتقريب وجهات النظر بين الجانبين وتحقيق تقدم ملموس نحو سلام مستدام.

وكان شريف قد استبق هذا اللقاء باجتماع منفصل مع الوفد الإيراني في وقت سابق من يوم السبت، مما يعزز مكانة إسلام آباد كوسيط استراتيجي محوري لإنهاء التوترات بين إيران وأمريكا.

وضم الاجتماع من الجانب الباكستاني، إلى جانب شهباز شريف، كلا من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وسيد محسن رضا نقوي وزير الداخلية.

وأفادت القارير، بأن هذا اللقاء الثنائي جرى بعيدا عن التغطية الإعلامية المباشرة، لضمان سرية المداولات الرامية لإنهاء الأزمة الإقليمية.

حرب إيران.. باكستان تشيد بانخراط الطرفين في المفاوضات

وأثنى شريف خلال الجلسة على رغبة الأطراف المتنازعة في الانخراط بشكل إيجابي وبناء ضمن المفاوضات الجارية، معربا عن أمله في أن تتحول هذه المباحثات الحالية إلى "حجر أساس" يؤدي إلى استقرار دائم في منطقة الشرق الأوسط، ويضع حدا نهائيا لتبعات صراع إيران وأمريكا الذي أثر على المصالح الدولية.

تأتي هذه اللقاءات في إسلام آباد كمرحلة تمهيدية لمفاوضات أكثر عمقا، حيث يسعى فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى صياغة اتفاق يضمن وقف العمليات القتالية.

وفي المقابل، تتابع القوى الإقليمية، بما فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي، نتائج هذه الوساطة الباكستانية التي تحاول فك الارتباط المعقد في أزمة حرب إيران وتأمين مستقبل الملاحة والاستقرار التجاري العالمي.

