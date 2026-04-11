موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على شباب بلوزداد في الكونفدرالية

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق البرازيلي بيزيرا، خلال مشاركته أمام شباب بلوزداد أمس، في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني لنادي الزمالك، قام بتغيير لاعب الوسط البرازيلي خوان بيزيرا مع بداية الشوط الثاني ودخول بدلا منه اللاعب أحمد شريف، بسبب شكوى اللاعب البرازيلي من إصابة بين شوطي اللقاء.

تفاصيل إصابة خوان بيزيرا

وأكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن اللاعب شعر بإجهاد خفيف في العضلة الخلفية، وكان يرغب في استكمال المباراة.

وأوضح الجهاز الطبي للفارس الأبيض، أن الجهاز الفني فضل استبداله ومنحه الراحة الكافية حتى لا تتفاقم إصابته في ظل حاجة الفريق لخدماته في لقاء العودة.

نتيجة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

وحقق نادي الزمالك فوزًا هاما، على حساب نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، على ستاد نيلسون مانديلا بالجزائر، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وأحرز هدف الفارس الأبيض الوحيد في اللقاء، اللاعب البرازيلي بيزيرا، في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول من المباراة.

موعد مباراة العودة بين الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

وتقام مباراة العودة بين نادي الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل الموافق 17 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.

