تفعيلا لاتفاق الدفاع المشترك.. قوات باكستانية تصل إلى السعودية

كتب : محمود الطوخي

12:44 م 11/04/2026

وزارة الدفاع السعودية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، وصول وحدات قتالية من باكستان إلى المنطقة الشرقية، في خطوة استراتيجية تتزامن مع تداعيات حرب إيران والاضطرابات المستمرة في ملف إيران وأمريكا.

ووفقا للبيان، صلت القوة العسكرية الباكستانية إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، تفعيلا لترتيبات اتفاقية الدفاع المشترك المبرمة بين البلدين.

وأوضحت الدفاع السعودية، أن هذه الخطوة تستهدف تكثيف العمليات التنسيقية ورفع مستويات الاستعداد الميداني، بما يضمن صيانة الأمن الإقليمي والدولي في ظل الظروف الراهنة.

وأشار البيان، إلى أن القوة الباكستانية تتألف من طائرات مقاتلة ومنظومات مساندة، حيث تسعى الرياض وإسلام آباد من خلال هذا الانتشار إلى تعزيز العمل المشترك للقوات المسلحة.

السعودية وباكستان.. اتفاق الدفاع المشترك

وفي 10 سبتمبر الماضي، وقّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على ميثاق الدفاع الاستراتيجي، لتعزيز التعاون الدفاعي وترسيخ أسس الردع ضد أي اعتداء خارجي، مع التأكيد على أن المساس بأمن أي من الدولتين يمثل اعتداءً مباشراً على الأخرى.

