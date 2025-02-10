كتب- محمد خيري:

تحدث نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق وعضو اللجنة الفنية والاستشارية بالزمالك، عن دور اللجنة في صفقات الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال نادر السيد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: "ما كان يهمنا في اللجنة هو خصائصنا الوظيفية ولا يهمنا المسميات الخاصة بها سواء قيل إنها لجنة فنية أو إدارة".

وأضاف نادر السيد: "ميدو يستحق الشكر على تجميع هذه اللجنة ولم ينفرد بالأمر بمفرده، وأشكر حسين لبيب رئيس النادي وعمرو الجنايني".

وتابع نجم الزمالك السابق: "سنحدد رضانا عن الصفقات بعد أدائها، لكننا اجتهدنا وكان هدفنا أن نجلب لاعبين مميزين على قدر وقيمة الزمالك والأهم كذلك كان الجانب المالي".

واختتم نادر السيد: "لابد أن يهتم كل نادٍ بالجانب المالي، وجميعنا رأينا برشلونة كيف ترك ميسي أعظم لاعب في كرة القدم بسبب الجوانب المالية".

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