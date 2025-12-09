منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بالخسارة أمام الأردن بثلاثية

إيران تعلن الاتحاد مع مصر ضد المثليين في المونديال

يقدّم «مصراوي» خدمة متابعة لحظة بلحظة لمباراة منتخب مصر ونظيره الأردني، المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب المقامة في قطر من 1 حتى 18 ديسمبر الجاري.

ويدخل المنتخب المصري اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد نقطتين، بينما يتصدر منتخب الأردن «النشامى» المجموعة بـ6 نقاط.

أحداث المباراة:

د 1.. خطيرة لمنتخب الأردن بعد ارتباك في دفاع منتخب مصر وتسديدة من شرارة داخل منطقة الجزاء وانقاذ من محمد بسام وترتد وتسديدة اخرى من أبو حشيش ويتصدى لها محمد بسام

د 6.. فرصة لمنتخب الأردن بعد كرة عرضية وارتقاء ورأسية من أحمد العرسان داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار المرمى

د 17.. هدف ضائع لمنتخب مصر بعد كرة عرضية من ميدو جابر ويقابلها الونش برأسية من داخل منطقة الجزاء وانقاذ من حارس الأردن

د 19.. الهدف الأول لمنتخب الأردن عن طريق محمد أبو حشيش بعد انفراده بمرمى محمد بسام ويسددها على يساره.

د 41.. الهدف الثاني لمنتخب الأردن عن طريق محمد أبو زريق شراراة بعد تسديدة قوية على يمين محمد بسام.

انتهاء الشوط الأول بتقدم منتخب الأردن 2\0.

بداية الشوط الثاني

مشاركة محمد النني وحسام حسن بدلا من غنام محمد ومحمد مجدي أفشة في الدقيقة 46

حكم المباراة يُلغي الهدف الثالث للأردن بسبب وجود لمسة يد في الدقيقة 51

حسام حسن يهدر فرصة هدف محقق لمنتخب مصر في الدقيقة 52

بطاقة صفراء لكريم العراقي في الدقيقة 59

مشاركة مصطفى سعد ميسي بدلا من ميدو جابر في الدقيقة 68

حارس الأردن يتصدى لتسديدة أحمد هاني في الدقيقة 77

مشاركة محمد شريف بدلا من كريم العراقي في الدقيقة 82

بطاقة صفرا لمحمد النني في الدقيقة 90

حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدلا من ضائع

حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لمنتخب الأردن بعد تدخل ياسين مرعي في الدقيقة 90+2

علي علوان يسجل الهدف الثالث للأردن في الدقيقة 90+2

انتهاء المباراة بفوز الأردن على مصر بثلاثية دون رد

بث مباشر لمباراة مصر والأرن

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر

حارس المرمى: محمد بسام.

الدفاع: كريم العراقي – محمود حمدي "الونش" – ياسين مرعي – يحيى زكريا.

خط الوسط: أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي «أفشة».

الهجوم: ميدو جابر – إسلام عيسى – مروان حمدي.

قائمة البدلاء:

علي لطفي – محمد عواد – أحمد هاني – رجب نبيل – محمد النني – هادي رياض – عمرو السولية – مصطفى سعد «ميسي» – محمد مسعد – حسام حسن – محمد شريف.