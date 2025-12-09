إعلان

إعلان حكام مباريات الأربعاء في كأس عاصمة مصر

كتب : مصطفى الجريتلي

05:29 ص 09/12/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة إنبي والإسماعيلي (4)
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة إنبي والإسماعيلي (5)
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة إنبي والإسماعيلي (2)
  • عرض 9 صورة
    سيراميكا كليوباترا
  • عرض 9 صورة
    سيراميكا كليوباترا وبيراميدز
  • عرض 9 صورة
    الظهور الأول لعمرو السولية مع سيراميكا كليوباترا
  • عرض 9 صورة
    الظهور الأول لعمرو السولية مع سيراميكا كليوباترا
  • عرض 9 صورة
    مباراة الأهلي وفريق الجونة (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباريات يوم غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى بالنسخة الخامسة لكأس عاصمة مصر.

مباريات الأربعاء في كأس عاصمة مصر

يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره سيراميكا كليوباترا على ملعب جهاز الرياضة في الخامسة عصر على أن يلتقي الإسماعيلي نظيره الجونة عند الساعة الثامنة مساءً كما يواجه في التوقيت ذاته فريق زد ونظيره سموحة على ستاد السلام.

حكام مباريات الأربعاء في كأس عاصمة مصر

وأسندت لجنة الحكام، بحسب بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، مهمة قيادة مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا لحكم الساحة عبدالرحمن صالح فيما يساعده كلاً من عمر فتحي ومحمد القاضي بينما سيكون عمرو السيد حكماً رابعًا وأحمد عبدالسميع وهاني خيري حكمي فيديو.

وسيتولى أحمد عبدالله إدارة مباراة الإسماعيلي والجونة كحكم ساحة على أن يعاونه كلاً من محمد محمود لطفي وأحمد عادل عبد الفتاح، فيما سيكون أحمد ماجد حكمًا رابعًا بينما سيكون محمد أحمد الشناوي ومحمد ممدوح حكمي فيديو.

وسيكون أحمد ناجي حكمًا للساحة في مباراة زد وسموحة على أن يساعده كلاً من أحمد صلاح وكيرلس نزيه فيما سيكون طارق عبد السلام حكماً رابعاً وهشام القاضي وخالد حسين حكمي فيديو.

نظام بطولة كأس عاصمة مصر 2025/26

ويشارك 21 ناديًا في كأس عاصمة مصر 2025/26 إذ تم تقسيمهم على ثلاث مجموعات بواقع 7 أندية في كل مجموعة على أن يخوض كل فريق 6 مباريات ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني لدور ربع النهائي وينضم لهم أفضل فريقين احتلا المركز الثالث

اقرأ أيضًا:

"نساند سلوت وصلاح ذكي وسأتحدث معه".. أليسون يعلق على أزمة التصريحات وموقف اللاعبين

"مباراة الحسم لمصر".. ماذا ينتظر متابعو كأس العرب اليوم الثلاثاء؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس عاصمة مصر واعيد كأس عاصمة مصر باريات كأس عاصمة مصر لإسماعيلي ضد الجونة د ضد سموحة لائع الجيش وسيراميكا كليوباترا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الرياضة يعد بحل أزمة أرض نادي الزمالك في هذا الموعد
تصدر اللاعب الأردني يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن والعربي القطري
حقيقة تعليق الدراسة غداً في المدارس بسبب حالة الطقس.. التعليم تحسم الجدل
عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة