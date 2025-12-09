إعلان حكام مباريات الأربعاء في كأس عاصمة مصر

قرار مفاجيء من نادي بيراميدز قبل ساعات من انطلاق كأس عاصمة مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباريات يوم غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى بالنسخة الخامسة لكأس عاصمة مصر.

مباريات الأربعاء في كأس عاصمة مصر

يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره سيراميكا كليوباترا على ملعب جهاز الرياضة في الخامسة عصر على أن يلتقي الإسماعيلي نظيره الجونة عند الساعة الثامنة مساءً كما يواجه في التوقيت ذاته فريق زد ونظيره سموحة على ستاد السلام.

حكام مباريات الأربعاء في كأس عاصمة مصر

وأسندت لجنة الحكام، بحسب بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، مهمة قيادة مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا لحكم الساحة عبدالرحمن صالح فيما يساعده كلاً من عمر فتحي ومحمد القاضي بينما سيكون عمرو السيد حكماً رابعًا وأحمد عبدالسميع وهاني خيري حكمي فيديو.

وسيتولى أحمد عبدالله إدارة مباراة الإسماعيلي والجونة كحكم ساحة على أن يعاونه كلاً من محمد محمود لطفي وأحمد عادل عبد الفتاح، فيما سيكون أحمد ماجد حكمًا رابعًا بينما سيكون محمد أحمد الشناوي ومحمد ممدوح حكمي فيديو.

وسيكون أحمد ناجي حكمًا للساحة في مباراة زد وسموحة على أن يساعده كلاً من أحمد صلاح وكيرلس نزيه فيما سيكون طارق عبد السلام حكماً رابعاً وهشام القاضي وخالد حسين حكمي فيديو.

نظام بطولة كأس عاصمة مصر 2025/26

ويشارك 21 ناديًا في كأس عاصمة مصر 2025/26 إذ تم تقسيمهم على ثلاث مجموعات بواقع 7 أندية في كل مجموعة على أن يخوض كل فريق 6 مباريات ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني لدور ربع النهائي وينضم لهم أفضل فريقين احتلا المركز الثالث

