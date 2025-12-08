11 مصابًا في حادث على الطريق الزراعي ببنها بسبب سوء الأحوال الجوية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعي أمام مستشفى طوخ في اتجاه بنها، اليوم، حادث انقلاب ميكروباص أسفر عن إصابة 11 شخصًا، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بوقوع الحادث، فتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التابعة لفرع إسعاف القليوبية إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم في مكان الحادث.

ونقل جميع المصابين إلى مستشفى قها التخصصي لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج اللازم، فيما لم تُسجَّل أي حالات وفاة حتى الآن.

وتحرر محضر بالواقعة، وتتولى الجهات المعنية التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.