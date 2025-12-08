بالصور- محافظ أسوان يتابع صيانة وتطوير مدرسة أبازيد الرسمية للغات

حرص اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على متابعة الجهود التي قامت بها الهيئة العامة للأبنية التعليمية خلال الأيام الماضية، للالتزام بإنهاء مشروع الصيانة الشاملة لرفع كفاءة وتطوير المدرسة بالكامل طبقًا للموعد الذي حدده المحافظ في جولته الأخيرة للمدرسة.

وشدد محافظ أسوان على سرعة استكمال أعمال فرش وتجهيز المدرسة لاستقبال التلاميذ وأداء امتحاناتهم الشهرية القادمة داخل مدرستهم.

وأعرب الدكتور إسماعيل كمال عن شكره لكافة الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتجهيز المدرسة، وتحويلها إلى صرح تعليمي متميز يليق بأبنائه التلاميذ، بما ينعكس إيجابًا على توفير بيئة تعليمية آمنة تساهم في جذب التلاميذ وإتاحة المناخ المناسب للتحصيل الدراسي.

وأوضح المحافظ أنه تم تنفيذ المشروع المتكامل للصيانة الشاملة بتكلفة تجاوزت 4 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ هذا المشروع داخل مبنى المدرسة الذي يقع على مساحة 1880 مترًا مربعًا ليستقبل 450 تلميذًا وتلميذة في 10 فصول لمرحلة رياض الأطفال، و1092 تلميذًا وتلميذة في 24 فصلًا بالمرحلة الابتدائية، حيث يضم المبنى دورًا أرضيًا و2 دور علوي طبقًا لمواصفات الجودة العالية داخل الفصول ودورات المياه.

وكشف المحافظ أنه تم الاهتمام بالمرافق المختلفة من مياه الشرب والكهرباء والاتصالات، مع ربط الصرف الصحي الخاص بالمدرسة على الشبكة الرئيسية للمدينة، فضلاً عن تنفيذ اللاندسكيب بشكل جمالي وراقي، والألعاب الترفيهية، علاوة على إقامة باب آخر لتسهيل دخول وخروج الطلاب وتحقيق معدلات الأمان المطلوبة لهم، وكذلك تركيب مظلات وبرجولات آمنة وحضارية، وتهذيب الأشجار المحيطة بالمدرسة.