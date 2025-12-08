"قطعوله جزء حساس من جسده".. حبس 3 متهمين بالاعتداء على شخص بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

ألقت وحدة مباحث مركز قويسنا بمديرية أمن المنوفية القبض على زوج وزوجته وشقيقها بقرية ميت القصري، لاتهامهم بالاعتداء على شخص وبتر العضو الذكري له، بعد اتهامه بإقامة علاقة غير شرعية مع الزوجة.

وكشفت التحريات أن الزوج اتفق مع شقيق زوجته على تنفيذ خطة لاستدراج المجني عليه، بمساعدة الزوجة، ونفذوا اعتدائهم عليه، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وحررت القوة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في ملابسات الحادث، مع سؤال المجني عليه والاطلاع على حالته الصحية داخل المستشفى.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد سماع أقوال المتهمين والمصاب، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.