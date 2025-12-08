رمضان 2026.. الصور الأولى من كواليس مسلسل "على قد الحب"

تصدر مسلسل "ميد تيرم" خلال الساعات الماضية، تريند مؤشر البحث "جوجل" بعد عرض أولى حلقات العمل أمس الأحد على شاشة قناة "أون".

مسلسل"ميد تيرم" مكون من 30 حلقة ويعرض من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على ON TV ومنصة WATCH IT، كما يعرض أيضا على منصة "شاهد".



وتفاعل الجمهور مع المسلسل بعد عرض أول حلقة له، وجاءت بعض تعليقاتهم، كالتالي: "مسلسل جميل ومشوق، فيه مسلسل بدأ اسمه ميدتيرم .. حاجة تحفة وهادف جدا،مسلسل ميدتيرم شكله هيرجعني أتفرج على التليفزيون تاني، الحلقة الأولى تجنن، عجبني أوي، المسلسل جامد، خايف النهاية تبقى وحشة".

أحداث مسلسل ميد تيرم

مسلسل ميد تيرم تدور أحداثه في إطار المشاكل اليومية التي يعيشها الطلاب من ضغوط الدراسة والتفكير في المستقبل إلى العلاقات الاجتماعية والعاطفية التي تشكل ملامح هذه المرحلة الدقيقة، ويغوص داخل عوالم جيل الـGen Z، ويستعرض أسلوب تفكيرهم وطموحاتهم وصراعاتهم التي يواجهونها.

فريق عمل مسلسل ميد تيرم

مسلسل "ميد تيرم" يخوض بطولته ياسمينا العبد، جلا هشام، يوسف رأفت، زياد ظاظا، أمنية باهي، ودنيا وائل، ومن تأليف محمد صادق وإخراج مريم الباجوري.