بعد رفع الحد التأميني.. ما هي الفئات التي ستحصل على زيادة في المعاش؟

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بداية من يناير المقبل، وتعني هذه الزيادة رفع المعاشات لمن تنتهي خدمته في 1 يناير القادم.

ماذا يعني رفع الحد التأميني

والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، هو أقل مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة أو الهيئة على الموظف، أما الحد الأقصى فهو أعلى مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة

يترتب على رفع الحد الأدنى للتأمين على الموظف، زيادة قيمة المعاش الخاص بالموظف بعد انتهاء مدة خدمته.

ما هي الفئات المستفيدة من زيادة الحد التأميني

- كل من يبلغ السن القانوني ويخرج على المعاش بدءا من يوم 1 يناير 2026.

- كل من يصل سن الخروج على المعاش في أي يوم أو شهر طوال عام 2026.

-كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2026، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 1755، سيجري رفعه مباشرة إلى 1755 جنيها.

-كل موظف سيتم التأمين عليه بداية من يناير 2026، لن تقوم شركته بالتأمين بمبلغ أقل من 2700 جنيه.

-كل موظف سيتم التأمين عليه بداية من يناير 2026، لن تقوم شركته بالتأمين بمبلغ أكثر من 16700 جنيه.

وكان جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قال إن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.

ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما يُسهم في تحسين مستوى المعاشات، بحسب عوض.

وأضاف عوض، في بيان رسمي، أن الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 سيرتفع إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.

