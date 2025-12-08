أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد: طقس شديد البرودة وتراجع كبير في الحرارة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مختلف محافظات الجمهورية تشهد أجواء مائلة للبرودة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث سجلت درجات الحرارة في السادسة والنصف صباحًا 14 درجة على القاهرة الكبرى، وسط استمرار امتداد الكتلة الهوائية الباردة المؤثرة على البلاد.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفاوتة الشدة اليوم على مناطق من شمال البلاد، تمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، إضافة إلى مناطق متفرقة من الجنوب تشمل حلايب وشلاتين.

وأكدت الهيئة أن البلاد ستواصل الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر ومعتدل الحرارة نهارًا، مع نشاط للرياح على فترات، مما يزيد بشكل واضح من الإحساس ببرودة الطقس، ومن المتوقع أن تسجل العظمى غدًا على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

وأشارت التوقعات إلى استمرار فرص الأمطار، حيث تشهد محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ أمطارًا تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا، مع احتمالية زيادة الشدة لتصبح غزيرة مساء على بعض المناطق.

وتوقعت الهيئة نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مما يعزز الإحساس ببرودة الطقس مع ساعات الليل.

وأكدت هيئة الأرصاد أهمية متابعة التحديثات اليومية نظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة في المناطق المعرضة للأمطار الغزيرة والرعدية.