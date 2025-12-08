وفاة والد لاعب الأهلي السابق

"هنأه الوزير بمكالمة فيديو".. من هو المصري محمد السيد الذي توّج بميدالية

أعلن زياد طارق لاعب الأهلي السابق وحرس الحدود الحالي وفاة والده.

ونشر زياد طارق عبر حسابه بمنصة انستجرام اليوم الإثنين story مدونًا:"إنا لله وإنا إليه راجعون أبويا في ذمة الله".

وكان اللاعب قد تدرج بصفوف ناشئين الأهلي قبل أن يخرج على سبيل الإعارة لنادي الإسماعيلي موسم 20/21 ثم رحل مجددًا على سبيل الإعارة في موسم 2022/23 لصفوف سموحة قبل أن يرحل في الموسم التالي بصورة نهائية لنادي إنبي.

صاحب الـ25 عامًا لم يستمر بصفوف إنبي كثيرًا فخرج على سبيل الإعارة لنادي الداخلية ثم ظلّ بلا نادِ قرابة شهرين قبل أن ينضم في فبراير الماضي لنادي حرس الحدود.

إحصائيات زياد طارق مع حرس الحدود

وشارك الجناح الأيمن الشاب خلال الموسم الجاري 2025/26 لمدة 15 دقيقة مع فريق حرس الحدود أمام فريق الإسماعيلي.

