إعلان حكام مباراة كهرباء الإسماعيلية والزمالك في كأس عاصمة مصر

أعلن اتحاد الكرة عن الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة كهرباء الإسماعيلية ونظيره الزمالك ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية والزمالك في كأس عاصمة مصر

ويلتقي كهرباء الإسماعيلية نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر.

حكام مباراة كهرباء الإسماعيلية والزمالك

وأوضح اتحاد الكرة، عبر البيان ذاته، أن حكم الساحة محمود ناجي هو من سيدير اللقاء على أن يساعده كلاً من أحمد بكر ومحمد أبو رحاب فيما سيكون أحمد ناصر حكماً رابعًا.

وسيكون محمد علي الشناوي حكماً لـ var ، بحسب البيان ذاته ، وسيساعده محمد أيمن.

