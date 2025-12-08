

وكالات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مستفيدة من تزايد التوقعات بشأن قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بخفض الفائدة هذا الأسبوع، مما زاد من الضغط على الدولار.

وبحلول الساعة 0118 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3% ليلامس مستوى 4206.99 دولار للأوقية "الأونصة".

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 4236.30 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في 6 أسابيع الذي لامسه في الرابع من ديسمبر، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أرخص لحائزي العملات الأخرى.

ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بشكل معتدل في سبتمبر بعد 3 أشهر متتالية من المكاسب القوية، مما يشير إلى فقدان القوة الدافعة في الاقتصاد في نهاية الربع الثالث إذ أدى ضعف سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة إلى كبح الطلب.

وجاء ذلك في أعقاب بيانات رواتب القطاع الخاص التي أظهرت الشهر الماضي أكبر انخفاض في أكثر من عامين ونصف العام.

وعززت التعليقات التي تميل للتيسير النقدي من عدد من مسؤولي المركزي الأمريكي التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي فمن المحتمل بنسبة 88.4 % خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع المركزي الأمريكي يومي 9 و10 ديسمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 58.25 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1646.56 دولار للأوقية، إذ تراجع البلاديوم 0.5% إلى 1455.55 دولار للأوقية، وفقا للغد.