قال نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي والمتحدث الرسمي باسمه عصام الطالبي، إن النادي تقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على خلفية أزمة مستحقات لاعب الفريق عبد الحميد معالي.

وأشار الطالبي، عبر تصريحات لقناة أون مساء أمس الأحد، إلى أن معالي لم يتقاض مستحقاته منذ أربعة أشهر، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

إحصائيات عبدالحميد معالي مع الزمالك

الزمالك كان قد تعاقد مع اللاعب صاحب الـ 19 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2025/26 قادمًا من نادي اتحاد طنجة في بلاده.

ولكن اللاعب الذي ينشط في مركز الجناح الأيمن لم يحصل على فرصة كبيرة في المشاركة إذ خاض 8 مباريات بواقع 204 دقيقة لعب.

وجاءت المباريات في بطولة الدوري إذ لم يسجل أو يصنع أي هدف فيما حصل على بطاقة صفراء واحدة.

يذكر أن عقد الزمالك مع اللاعب المغربي كان يمتد لخمسة مواسم إلا أن اللاعب اتجه لفسخ العقد بعد أشهر قليلة من التعاقد.

اقرأ أيضًا:

آخرهم بنتايك.. 20 صورة لنجوم أهلي وزمالك تزوجوا بنات مسؤولين ورؤساء أندية

"عادت مرة أخرى بسبب صورة".. أزمات محمد صلاح وساديو ماني