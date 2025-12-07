إعلان

موعد مباراة قطر وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد الهادي

12:04 م 07/12/2025

مباراة تونس وسوريا

تقام اليوم الأحد مباراة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي قطر وتونس ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب.

موعد مباراة تونس وقطر اليوم

من المقرر أن تنطلق مباراة تونس وقطر مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وقطر

تُبث المباراة عبر قنوات beIN Sports HD، ودبي الرياضية، والشارقة الرياضية، وعُمان الرياضية، والكويت الرياضية، وقناة الكأس، ومنصة شاشا الرقمية.

ترتيب قطر وتونس في كأس العرب

يدخل منتخب قطر المواجهة وفي رصيده نقطة وحيدة، حصدها من تعادل أمام سوريا 1–1 بعد خسارته الافتتاحية أمام فلسطين 1–0، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى.

وفي المقابل، يملك منتخب تونس الرصيد نفسه بعد تعادل مع فلسطين 2–2 وخسارة أمام سوريا 1–0، ليأتي في المركز الرابع.

تونس قطر كأس العرب مباراة قطر وتونس موعد مباراة قطر وتونس

