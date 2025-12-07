موعد مباراة قطر وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد مباراة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي قطر وتونس ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب.

موعد مباراة تونس وقطر اليوم

من المقرر أن تنطلق مباراة تونس وقطر مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وقطر

تُبث المباراة عبر قنوات beIN Sports HD، ودبي الرياضية، والشارقة الرياضية، وعُمان الرياضية، والكويت الرياضية، وقناة الكأس، ومنصة شاشا الرقمية.

ترتيب قطر وتونس في كأس العرب

يدخل منتخب قطر المواجهة وفي رصيده نقطة وحيدة، حصدها من تعادل أمام سوريا 1–1 بعد خسارته الافتتاحية أمام فلسطين 1–0، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى.

وفي المقابل، يملك منتخب تونس الرصيد نفسه بعد تعادل مع فلسطين 2–2 وخسارة أمام سوريا 1–0، ليأتي في المركز الرابع.