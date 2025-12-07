"مكافأة أم عقاب".. مصير غامض ينتظر حارس الزمالك بعد انقطاعه المفاجئ

قرّر جهاز الكرة بنادي الزمالك عقد جلسة مع حارس الفريق المهدي سليمان، على هامش المران الجماعي اليوم، وذلك لبحث الموقف الخاص باللاعب بعد تغيبه عن بعض التدريبات الأخيرة، وما تبع ذلك من حالة جدل داخل الفريق.

ويستعد فريق الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر

ويهدف جهاز الكرة إلى احتواء الأزمة قبل تطورها، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى التركيز خلال الفترة المقبلة مع ضغط المباريات، إلى جانب استمرار ملف الغيابات الذي يعاني منه الزمالك مؤخرًا.

وبحسب مصدر داخل النادي، فإن الجلسة ستتناول التأكيد للحارس على عدة نقاط أساسية، أبرزها: ضرورة الالتزام الكامل بالحضور في المواعيد المحددة للتدريبات.

وأيضا، احترام القرارات الفنية المتعلقة بالمشاركة في المباريات، سواء جلوسه بديلًا أو الدفع به أساسيًا، وإعادة تقييم الوضع داخل الفريق بما يضمن استمرار الانضباط بين جميع اللاعبين.

ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه الجهاز الفني إلى غلق أي ملفات جانبية قد تؤثر على استعدادات الفريق للمباريات المقبلة، في كأس عاصمة مصر.

ومن المنتظر أن يحرس المهدي سليمان، مرمى فريق الزمالك، في المواجهة المقبلة، أمام كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر، في ظل غياب الحارسين محمد صبحي ومحمد عواد لتواجدهم مع المنتخب الوطني، وتصعيد حارس فريق الشباب مؤخرا.