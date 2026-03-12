صرح حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جافين نيوسوم، بأنه لا يوجد تهديد وشيك للولاية، على الرغم من تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي من احتمال إطلاق إيران طائرات مسيرة إلى الساحل الغربي كاجراء انتقامي في إطار الحرب الدائرة حاليا.

وقال نيوسوم إن قضايا الطائرات المسيرة " تحتل دائما صدارة أولوياتنا."

وقال الحاكم أمس الأربعاء: "كنا على علم بهذه المعلومات.. الأمر كله يتعلق بموقف الاستعداد لأسوأ السيناريوهات".

وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤخرا دوائر الشرطة من إيران واحتمالية قيامها بشن هجوم في كاليفورنيا، مع الإشارة في التحذير إلى أن هذه المعلومات "غير مؤكدة".

وجاء في التحذير: "يُزعم أن إيران كانت تطمح إلى شن هجوم مفاجئ باستخدام مسيرات تنطلق من سفينة مجهولة قبالة سواحل الولايات المتحدة، وبصفة خاصة ضد أهداف غير محددة في كاليفورنيا، حال قيام الولايات المتحدة بشن ضربات ضد إيران".

وجاء في التحذير: "ليس لدينا معلومات إضافية عن توقيت هذا الهجوم المزعوم أو أسلوبه أو هدفه أو مرتكبيه."

وتم نشر التحذير على منصة إكس من جانب المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد تقرير بثته قناة أيه بي سي نيوز . وفي سياق منفصل، صرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، على منصة إكس بأن الرسالة الموجهة إلى جهات إنفاذ القانون كانت عبارة عن معلومة استخباراتية غير مؤكدة.

وأضافت ليفيت اليوم الخميس: "لا يوجد مثل هذا التهديد من إيران لوطننا، ولم يحدث قط."

وسُئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ذلك أمس في قاعدة اندروز المشتركة.

وقال ترامب: "يجري التحقيق في الأمر، لكن هناك الكثير من الأحداث الجارية. ليس بوسعنا إلا التعامل معها عند حدوثها ".

وقالت الشرطة في لوس أنجليس وسان فرانسيسكو إنها تراقب الأحداث العالمية بحثًا عن أي مخاطر على مدينتيهما،وقالت إنها تتعامل بشكل وثيق مع سلطات الولاية والسلطات الفيدرالية.