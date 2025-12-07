"ترزي لوائح؟".. رد ناري من أحمد مجاهد: "أنا مش غشيم وأجيد التفصيل"
كتب : محمد خيري
أكد أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أنه يجيد تفصيل اللوائح، ولكن لتطبيقها بالطرق القانونية.
قال "مجاهد" خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الناظر": "أحمد مجاهد ترزي لوائح؟، لا يجوز أن تكون ترزي لوائح وأنت غير شاطر".
وأضاف رئيس اتحاد الكرة السابق: "الترزي "مش غشيم"، ويستطيع التفصيل وأنا أزعم أنني أعرف تفصيل اللوائح".
وأضاف: "أتحدث عن وضع اللوائح وليس تطبيقها، وطالما وضعت اللائحة يتم تطبيقها ومن المستحيل أن أخرج عن النص، وهذا هو دوري الذي أعمل به دائما".
وأختتم تصريحاته: "عندما يتم وضع نص اللائحة، نراعي كل المتغيرات وهذا في العالم كله، والتعديل يتم بناء على الظروف المحيطة باقرار وليس بأي شيء آخر".