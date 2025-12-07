"ترزي لوائح؟".. رد ناري من أحمد مجاهد: "أنا مش غشيم وأجيد التفصيل"

"شكر واعتذار".. عصام الحضري يعلق على التعادل مع الإمارات وفرص التأهل في

أكد أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أنه يجيد تفصيل اللوائح، ولكن لتطبيقها بالطرق القانونية.

قال "مجاهد" خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الناظر": "أحمد مجاهد ترزي لوائح؟، لا يجوز أن تكون ترزي لوائح وأنت غير شاطر".

وأضاف رئيس اتحاد الكرة السابق: "الترزي "مش غشيم"، ويستطيع التفصيل وأنا أزعم أنني أعرف تفصيل اللوائح".

وأضاف: "أتحدث عن وضع اللوائح وليس تطبيقها، وطالما وضعت اللائحة يتم تطبيقها ومن المستحيل أن أخرج عن النص، وهذا هو دوري الذي أعمل به دائما".

وأختتم تصريحاته: "عندما يتم وضع نص اللائحة، نراعي كل المتغيرات وهذا في العالم كله، والتعديل يتم بناء على الظروف المحيطة باقرار وليس بأي شيء آخر".