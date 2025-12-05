الزمالك يهزم الأهلي في دوري اليد للمحترفين

12 عامًا في الزمالك وعام مع الأهلي.. حكاية أول عربي أفريقي يسجل في كأس

حقق فريق الزمالك لكرة اليد انتصاراً ثميناً على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 22-20، في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء اليوم على صالة نادي هليوبوليس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري المحترفين لكرة اليد.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل 9-9 بعدما تمكن الأهلي من العودة في الدقائق الأخيرة قبل الاستراحة، وفي الشوط الثاني، نجح الزمالك في السيطرة على مجريات اللعب، ليحسم المواجهة بفارق هدفين.

وتعد هذه الخسارة هي الأولى للأهلي هذا الموسم تحت قيادة مدربه الإسباني ديفيد ديفيز.

ويواصل الفارس الأبيض تصدر جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، بينما توقف رصيد المارد الأحمر عند 40 نقطة في المركز الثالث، مع تبقي مباراتين مؤجلتين له بسبب مشاركته في بطولة أفريقيا أبطال الدوري التي توّج بها للمرة الثامنة في تاريخه.

ويذكر أن ترتيب المرحلة الأولى من المسابقة يعتمد على النقاط الاعتبارية المستخلصة من نتائج فرق الرجال والناشئين والشباب، على أن تتأهل أفضل ثمانية فرق إلى المرحلة الثانية للمنافسة على لقب الدوري.