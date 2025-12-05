12 عامًا في الزمالك وعام مع الأهلي.. حكاية أول عربي أفريقي يسجل في كأس

برز اسم الفلسطيني حامد حمدان، لاعب بتروجيت، من جديد على ساحة الانتقالات المصرية، خاصة بين الأهلي والزمالك، وذلك بعد تألقه مع منتخب بلاده وتسجيله هدف التعادل للفدائي في شباك تونس، في كأس العرب.

حامد حمدان والزمالك

كان حامد حمدان قريبًا من الانتقال إلى الزمالك في الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن بتروجيت رفض إتمام الصفقة.

ودخل اللاعب في حالة نفسية سيئة، وتغيب عن مران بتروجيت بعد رفض رحيله إلى الزمالك، وكتب في منشور على موقع "فيسبوك" وقتها: "خُلقت الأحلام كي تتحقق وليس لتُمنع، إرادة الله فوق إرادة البشر.. الله غالب".

وعلّق والده عليه: "ابني حامد، غير نصيبك ما بيصيبك، لو ليك نصيب تلعب في الزمالك حتلعب، لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بما كتب الله لك"، ليرد اللاعب: "بإذن الله يا والدي".

وخلال فترة انقطاع حامد حمدان عن مران بتروجيت، عقد وكيل اللاعب جلسة مع إدارة النادي ومسؤولي الزمالك، واتفقا على انتقال اللاعب إلى الأبيض في الانتقالات الشتوية المقبلة، مقابل 20 مليون جنيه.

حامد حمدان والأهلي

ومع تألق حامد حمدان مع منتخب فلسطين، ارتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي، إلا أنه من المفارقات أن اللاعب وقّع من قبل للقلعة الحمراء.

بدأت مسيرة حامد حمدان في مصر عام 2018، بالتحديد عبر نادي بيراميدز (الأسيوطي سابقًا)، إلا أنه قبلها وقّع على استمارة الانضمام لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ما كان سيجعله لاعبًا رسميًا في صفوف الفريق لمدة خمس سنوات.

وفشلت صفقة انتقال حامد حمدان إلى الأهلي بسبب المعاملة السيئة، وقال محمد السدودي في تصريحات صحفية آنذاك: "في اليوم التالي لتوقيع الاستمارات، حضر اللاعب إلى مقر النادي للمشاركة في التدريبات، لكنه قوبل بمعاملة سيئة. بعد ذلك لمسنا اهتمامًا من نادي بيراميدز، وتمت الصفقة بالفعل".

وأضاف السدودي: "رفض مسؤولو الأهلي منحه ملابس التدريب، وهو ما أثار استياء اللاعب. كما طُلب منا أن يكون نادر شوقي هو وكيله، وهو أمر لم نقبله".

