أول تعليق من الأهلي بعد إصابة كريم فؤاد

علق الأهلي على إصابة لاعب كريم فؤاد، التي تعرض لها في مران منتخب مصر الثاني، المشارك ببطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، إن كريم فؤاد سيخضع لبرنامج علاجي مكثف بعد تعرضه للإصابة بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وأشار إلى أنه تواصل مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، للاطمئنان على حالة كريم فؤاد، والتنسيق مع الجهاز الطبي لبدء المرحلة الأولى من بروتوكول العلاج الخاص به، بعدما أصبح خارج البطولة.

وأضاف: "هناك تنسيق كامل بين الجهاز الفني للأهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر، لتحديد الخطوة المقبلة في برنامج علاج كريم فؤاد".

