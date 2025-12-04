مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

فلسطين

0 1
16:30

تونس الثاني

كأس العرب

سوريا

- -
19:00

قطر

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

ميلان

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من الأهلي بعد إصابة كريم فؤاد

كتب : هند عواد

03:53 م 04/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    كريم فؤاد
  • عرض 8 صورة
    كريم فؤاد
  • عرض 8 صورة
    كريم فؤاد وإمام عاشور أثناء سفر الأهلي إلى المغرب
  • عرض 8 صورة
    كريم فؤاد من مباراة بيراميدز
  • عرض 8 صورة
    تأهيل كريم فؤاد (2)
  • عرض 8 صورة
    تأهيل كريم فؤاد (1)
  • عرض 8 صورة
    كريم فؤاد يساند لاعبي الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الأهلي على إصابة لاعب كريم فؤاد، التي تعرض لها في مران منتخب مصر الثاني، المشارك ببطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، إن كريم فؤاد سيخضع لبرنامج علاجي مكثف بعد تعرضه للإصابة بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وأشار إلى أنه تواصل مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، للاطمئنان على حالة كريم فؤاد، والتنسيق مع الجهاز الطبي لبدء المرحلة الأولى من بروتوكول العلاج الخاص به، بعدما أصبح خارج البطولة.

وأضاف: "هناك تنسيق كامل بين الجهاز الفني للأهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر، لتحديد الخطوة المقبلة في برنامج علاج كريم فؤاد".

اقرأ أيضًا:
"لسه غيرهم كتير".. الغندور يعدد قضايا الزمالك في الفيفا ويكشف ثلاثي جديد

فاز على مصر بسداسية.. من هو مدرب السودان الذي أحرج الجزائر؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريم فؤاد إصابة كريم فؤاد الأهلي منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جوزها اتهمها في شرفها.. كيف يرى الشرع والقانون واقعة فتاة البشعة؟| صور
الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل
"مجزرة وشرخ في الضلع و8 غرز".. كواليس اشتباكات مباراة الترسانة وأبو قير
88 طعنا من 160.. المحافظات الأكثر تقدمًا بطعون على المرحلة الثانية
تماسيح الزوامل تثير الذعر في الشرقية.. والأهالي: أكلوا بقرة في ساعات