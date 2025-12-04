"نقل للمستشفى فورًا".. نادي أبو قير يكشف خسائره من المشاجرة الكارثية في

تحدث الحكم الدولي السابق، رضا البلتاجي، عن أزمة نشبت في مباراة بين الترسانة وأبو قير للأسمدة، بدوري الناشئين 2007، مشيرا إلى انها تسببت في كسر مضاعف في عظام الوجه لمدرب حراس الأخير.

"خناقة" بين الترسانة وأبو قير للأسمدة

كتب رضا البلتاجي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ده مدرب حراس ناشئين أبو قير للأسمدة، خمسين سنة وعنده ثلاث أبناء، أجرى اليوم جراحة مؤلمة ومكلفة، بعد أن تعرض لكسر مضاعف في عظام الوجه، عقب مباراة الأمس".

وأضاف: "في حرب شوارع قادها أحد لاعبي الترسانة، ناشئين 2007، التفاصيل كلها عند طبيب الترسانة المحترم، د حمدي النبوي، وكلي ثقة أنك هترجه حق هذا المدرب وباقي اللاعبين".

وأشار البلتاجي إلى أن والد لاعب الترسانة، هو نفسه المشرف على قطاع الناشئين الاستثماري بالنادي.

الترسانة يتحمل تكاليف علاج مدرب أبو قير للأسمدة

أعلن نادي الترسانة، في بيان رسمي، تحمل نفقات علاج مدرب حراس المرمى لقطاع الناشئين بنادي أبو قير للأسمدة.

