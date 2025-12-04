مباريات الأمس
"كسر مضاعف واعتذار رسمي".. تطورات مشاجرة مباراة الترسانة وأبوقير الدموية

كتب : هند عواد

10:48 ص 04/12/2025
    لاعب الترسانة
    إصابة لاعب أبو قير للأسمدة في خناقة لقاء الترسانة (1)
    إصابة لاعب أبو قير للأسمدة في خناقة لقاء الترسانة (3)
    إصابة لاعب أبو قير للأسمدة في خناقة لقاء الترسانة (2)
    إصابة لاعب أبو قير للأسمدة في خناقة لقاء الترسانة (4)

تحدث الحكم الدولي السابق، رضا البلتاجي، عن أزمة نشبت في مباراة بين الترسانة وأبو قير للأسمدة، بدوري الناشئين 2007، مشيرا إلى انها تسببت في كسر مضاعف في عظام الوجه لمدرب حراس الأخير.

"خناقة" بين الترسانة وأبو قير للأسمدة

كتب رضا البلتاجي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ده مدرب حراس ناشئين أبو قير للأسمدة، خمسين سنة وعنده ثلاث أبناء، أجرى اليوم جراحة مؤلمة ومكلفة، بعد أن تعرض لكسر مضاعف في عظام الوجه، عقب مباراة الأمس".

وأضاف: "في حرب شوارع قادها أحد لاعبي الترسانة، ناشئين 2007، التفاصيل كلها عند طبيب الترسانة المحترم، د حمدي النبوي، وكلي ثقة أنك هترجه حق هذا المدرب وباقي اللاعبين".

وأشار البلتاجي إلى أن والد لاعب الترسانة، هو نفسه المشرف على قطاع الناشئين الاستثماري بالنادي.

الترسانة يتحمل تكاليف علاج مدرب أبو قير للأسمدة

أعلن نادي الترسانة، في بيان رسمي، تحمل نفقات علاج مدرب حراس المرمى لقطاع الناشئين بنادي أبو قير للأسمدة.

اقرأ أيضًا:

"لسه غيرهم كتير".. الغندور يعدد قضايا الزمالك في الفيفا ويكشف ثلاثي جديد

فاز على مصر بسداسية.. من هو مدرب السودان الذي أحرج الجزائر؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الترسانة مدرب حراس أبو قير للأسمدة الترسانة وأبو قير للأسمدة خناقة بين الترسانة وأبو قير للأسمدة

