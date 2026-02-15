تقام اليوم الأحد الموافق 15 فبراير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة الأهلي أمام الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا، وأرسنال أمام ويجان أتلتيك في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الأحد كالتالي:

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد

برمنجهام ضد ليدز يونايتد - 2:00 مساء - بي إن سبورت 1

جريمسبي تاون ضد وولفرهامبتون - 3:30 مساء - بي إن سبورت

أوكسفورد يونايتد ضد سندرلاند - 4:00 مساء - بي إن سبورت

ستوك سيتي ضد فولهام - 4:00 مساء - بي غن سبورت 9

أرسنال ضد ويجان أتلتيك - 6:30 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأحد

أودينيزي ضد ساسولو - 1:30 مساء - منصة starzplay

بارما ضد هيلاس فيرونا - 4:00 مساء - منصة starzplay

كريمونيزي ضد جنوى - 4:00 مساء - منصة starzplay

تورينو ضد بولونيا - 7:00 مساء - منصة starzplay

نابولي ضد روما - 9:45 مساء - منصة starzplay

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد

ريال أوفييدو ضد أتلتيك بلباو - 3:00 مساء - بي إن سبورت 3

رايو فايكانو ضد اتلتيكو مدريد - 5:15 مساء - بي إن سبورت 3

ليفانتي ضد فالنسيا - 7:30 مساء - بي إن سبورت 3

ريال مايوركا ضد ريال بيتيس - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم الأحد

لو هافر ضد تولوز - 4:00 مساء - بي إن سبورت 4

ميتز ضد أوكسير - 6:15 مساء - بي إن سبورت 8

لوريان ضد أنجيه - 6:15 مساء - بي إن سبورت 4

أولمبيك ليون ضد نيس - 9:45 مساء - بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الأحد

أوجسبورج ضد هايدنهايم - 4:30 مساء - منصة شاهد

لايبزيج ضد فولفسبورج - 6:30 مساء - إم بي سي أكشن

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم الأحد

الأهلي ضد الجيش الملكي - 6:00 مساء - بي إن سبورت 2

يانج أفريكانز ضد شبيبة القبائل - 6:00 مساء - بي إن سبورت 7

مواعيد مباريات الكونفدرالية اليوم الأحد

الوداد الرياضي ضد عزام يونايتد - 4:00 مساء - بي إن سبورت 8

مانييما يونيون ضد نايروبي يونايتد - 4:00 مساء - بي إن سبورت

شباب بلوزداد ضد اوتوهو - 6:00 مساء - بي إن سبورت 5

دجوليبا ضد سان بيدرو - 6:00 مساء - بي إن سبورت

ستيلينبوش ضد سينجيدا - 6:00 مساء - بي إن سبورت أكسترا 1