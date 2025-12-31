الزمالك يرد على اعتذار عبدالرؤوف ويعلن بديله

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، قبول اعتذار أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن عدم الاستمرار في مهمته، موجّهًا له الشكر والتقدير على الفترة التي قضاها مع الفريق وما قدمه خلالها من جهد.

وفي هذا الإطار، كلّف مجلس الإدارة تامر عبد الحميد نائب المدير الفني لقطاع الناشئين، ويعاونه حازم إمام نائب المدير الفني للقطاع، إلى جانب الجهاز المعاون المتواجد حاليًا مع الفريق الأول، بقيادة فريق الشباب بالنادي في مواجهة الاتحاد السكندري المقبلة ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وأكد مجلس إدارة الزمالك استمرار التشاور مع جون إدوارد المدير الرياضي لاختيار الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، على أن يتم الإعلان الرسمي عنه فور التوصل إلى اتفاق نهائي لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها غدًا الخميس على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة الرابعة من مباريات بطولة كأس عاصمة مصر.