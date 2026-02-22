الشهدي حكماً لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

بعد اقترابه من الهبوط.. طارق العشري يطالب جماهير الإسماعيلي بالدعم

العشري: الإسماعيلي يحتاج دعم جماهيره ولن أترك الفريق حتى تجاوز الأزمة

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن هوية طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسموحة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز للموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن يقود المباراة مصطفى الشهدي حكماً للساحة، وذلك بمساعدة الثنائي أحمد توفيق طلب وشريف عبد الله، فيما يتولى محمد ممدوح مهمة الحكم الرابع.

وفي غرفة تقنية الفيديو سيكون وائل فرحان حكم VAR، بمساعدة رجب محمد.

ويستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة سموحة مساء غد الإثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 33 نقطة من 16 مباراة، بينما يتواجد سموحة في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.