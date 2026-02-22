مباريات الأمس
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
21:30

طلائع الجيش

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المقاولون العرب

الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

الأهلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

جيرونا

الشهدي حكماً لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

كتب : نهي خورشيد

11:02 م 22/02/2026 تعديل في 11:10 م
أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن هوية طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسموحة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز للموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن يقود المباراة مصطفى الشهدي حكماً للساحة، وذلك بمساعدة الثنائي أحمد توفيق طلب وشريف عبد الله، فيما يتولى محمد ممدوح مهمة الحكم الرابع.

وفي غرفة تقنية الفيديو سيكون وائل فرحان حكم VAR، بمساعدة رجب محمد.

ويستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة سموحة مساء غد الإثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 33 نقطة من 16 مباراة، بينما يتواجد سموحة في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

