الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
21:30

طلائع الجيش

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المقاولون العرب

الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

الأهلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

جيرونا

"سيطرة حمراء" تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة الغد بالدوري

كتب - محمد عبد السلام:

10:36 م 22/02/2026
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سموحة غدا الاثنين، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر بالدوري المصري.

يستعرض موقع "مصراوي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات الأهلي ضد سموحة، وفقا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت".

تاريخ مواجهات الأهلي ضد سموحة

وتعد مباراة الغد، هي المواجهة رقم 35 التي تجمع بين الأهلي وسموحة، حيث سبق وتواجها معا في 34 مباراة من قبل بمختلف البطولات.

وخلال 34 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 19 مباراة، وحضر التعادل في 9 مباريات بينما تلقى الأهلي الهزيمة في 6 مباريات.

وأحرز لاعبو المارد الأحمر في مرمى الجونة 54 هدفا، فيما تلقت شباكه 28 هدفا.

ويتصدر عبدالله السعيد، لاعب الأهلي السابق، قائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين برصيد 8 أهداف.

