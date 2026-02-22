بعد اقترابه من الهبوط.. طارق العشري يطالب جماهير الإسماعيلي بالدعم

"هو بجد قال كدا؟".. شوبير يثير الجدل بشأن تصريحات رئيس الإسماعيلي

شدد طارق العشري المدير الفني لفريق الإسماعيلي على ضرورة دعم ومساندة الجماهير خلال مباريات الفريق المقبلة للفريق في الدوري المصري.

وقال طارق العشري، في بيان على الصفحة الرسمية لنادي الإسماعيلي على موقع "فيس بوك": "الفريق في أمس الحاجة إلى مساندة جماهيره ومحبية خلال الفترة الحالية أكثر من أي وقت مضى".

وشدد العشري إلى أن الدراويش قادرون على عبور الأزمة بعزيمة وإصرار اللاعبين .

وأكد العشري: "أن تحقيق انتصار واحد سيكون كفيلاً بإعادة الثقة للجميع وهو أمر ليس بعيداً رغم الظروف الصعبة من إصابات وإيقافات مؤثرة ".

ترتيب الفريق في الدوري المصري

يحتل فريق الإسماعيلي المركز الواحد والعشرون في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط، وهو في موقف صعب بعدما بات على حافة الهبوط للقسم الثاني.