بعد اقترابه من الهبوط.. طارق العشري يطالب جماهير الإسماعيلي بالدعم

كتب : محمد الميموني

09:38 م 22/02/2026 تعديل في 09:53 م
    مباراة الأهلي والإسماعيلي
    مباراة الأهلي والإسماعيلي
    مباراة الأهلي والإسماعيلي
    مران الاسماعيلي
    احتفال لاعبي الإسماعيلي
    النادي الاسماعيلي

شدد طارق العشري المدير الفني لفريق الإسماعيلي على ضرورة دعم ومساندة الجماهير خلال مباريات الفريق المقبلة للفريق في الدوري المصري.

وقال طارق العشري، في بيان على الصفحة الرسمية لنادي الإسماعيلي على موقع "فيس بوك": "الفريق في أمس الحاجة إلى مساندة جماهيره ومحبية خلال الفترة الحالية أكثر من أي وقت مضى".

وشدد العشري إلى أن الدراويش قادرون على عبور الأزمة بعزيمة وإصرار اللاعبين .

وأكد العشري: "أن تحقيق انتصار واحد سيكون كفيلاً بإعادة الثقة للجميع وهو أمر ليس بعيداً رغم الظروف الصعبة من إصابات وإيقافات مؤثرة ".

ترتيب الفريق في الدوري المصري

يحتل فريق الإسماعيلي المركز الواحد والعشرون في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط، وهو في موقف صعب بعدما بات على حافة الهبوط للقسم الثاني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الإسماعيلي فريق الإسماعيلي طارق العشري الدوري المصري

