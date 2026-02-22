مباريات الأمس
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
21:30

طلائع الجيش

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المقاولون العرب

الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

الأهلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

جيرونا

العشري: الإسماعيلي يحتاج دعم جماهيره ولن أترك الفريق حتى تجاوز الأزمة

كتب : نهي خورشيد

10:42 م 22/02/2026 تعديل في 10:48 م
أكد طارق العشري المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أن الفريق في أمس الحاجة إلى دعم جماهيره ومحبيه خلال هذه المرحلة الحرجة أكثر من أي وقت مضى، مشدداً على أن الدراويش يمتلكون العزيمة والإصرار لعبور الأزمة الحالية.

وأشار العشري إلى أن تحقيق انتصار واحد كفيل بإعادة الثقة إلى صفوف الفريق والجماهير على حد سواء، مؤكداً أن هذا الهدف ليس بعيداً رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق من إصابات وإيقافات أثرت على التشكيلة الأساسية.

ولفت المدير الفني إلى أهمية الدعم النفسي والمعنوي للاعبين في هذه الفترة، مشيراً إلى أن العمل الكبير الذي يبذله الجهاز الفني والإداري داخل النادي سيؤتي ثماره قريباً على أرض الملعب.

وأضاف العشري أنه متمسك بوعده لجماهير الإسماعيلي بعدم التخلي عن الفريق مهما كانت التحديات، مؤكداً أنه سيستمر في مهمته حتى تجاوز الأزمة ووضع النادي في موقع آمن ضمن ترتيب الدوري هذا الموسم.

طارق العشري النادي الإسماعيلي الدوري المصري

