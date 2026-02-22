مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
21:30

طلائع الجيش

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المقاولون العرب

الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

الأهلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

الإسماعيلي يرفض عقوبات مباراة وادي دجلة في بيان رسمي

كتب : نهي خورشيد

10:40 م 22/02/2026 تعديل في 10:49 م

الاسماعيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الإسماعيلي رفضه الكامل للعقوبات الصادرة على خلفية أحداث مباراته الأخيرة أمام وادي دجلة، مؤكداً أن ما حصل جاء نتيجة ما وصفه بتعنت حكم اللقاء تجاه لاعبي الفريق والجهاز الفني.

وأشار النادي في بيان رسمي إلى استيائه من ما وصفه بالازدواجية في التعامل، مشدداً على تجاهل حالات مماثلة حدثت في مباريات سابقة لجماهير أندية أخرى دون اتخاذ أي إجراءات عقابية.

وأوضح الإسماعيلي أنه تقدم باحتجاج رسمي على القرارات، مطالباً الجهات المختصة بإعادة النظر فيها وتحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المشاركة في البطولة.

وأكد النادي أن هذه الخطوة تأتي للحفاظ على حقوق الفريق وضمان أن تسير المنافسات ضمن إطار من الإنصاف والشفافية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الإسماعيلي وادي دجلة عقوبات الإسماعيلي الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نجيب ساويرس عن "رامز ليفل الوحش": "اللي مش عاجبه مايتفرجش زي حالاتي"
دراما و تليفزيون

نجيب ساويرس عن "رامز ليفل الوحش": "اللي مش عاجبه مايتفرجش زي حالاتي"
"على أسوار الأهرامات".. صورة محمد صلاح ومرموش تلفت الأنظار
رياضة عربية وعالمية

"على أسوار الأهرامات".. صورة محمد صلاح ومرموش تلفت الأنظار
سحل وضرب في الطريق .. لعنة الميراث تشعل صراع بين عامل ووالدته بدسوق
حوادث وقضايا

سحل وضرب في الطريق .. لعنة الميراث تشعل صراع بين عامل ووالدته بدسوق
"عملت مفاجأة".. أول تعليق من غادة عبد الرازق على ظهورها في "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

"عملت مفاجأة".. أول تعليق من غادة عبد الرازق على ظهورها في "رامز ليفل الوحش"
مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بانفجار جسم غريب بالسويس
أخبار المحافظات

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بانفجار جسم غريب بالسويس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طقس خامس أيام رمضان.. تحذير من حالة عدم استقرار وأمطار تصل القاهرة
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد