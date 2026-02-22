الإسماعيلي يرفض عقوبات مباراة وادي دجلة في بيان رسمي

أعلن الإسماعيلي رفضه الكامل للعقوبات الصادرة على خلفية أحداث مباراته الأخيرة أمام وادي دجلة، مؤكداً أن ما حصل جاء نتيجة ما وصفه بتعنت حكم اللقاء تجاه لاعبي الفريق والجهاز الفني.

وأشار النادي في بيان رسمي إلى استيائه من ما وصفه بالازدواجية في التعامل، مشدداً على تجاهل حالات مماثلة حدثت في مباريات سابقة لجماهير أندية أخرى دون اتخاذ أي إجراءات عقابية.

وأوضح الإسماعيلي أنه تقدم باحتجاج رسمي على القرارات، مطالباً الجهات المختصة بإعادة النظر فيها وتحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المشاركة في البطولة.

وأكد النادي أن هذه الخطوة تأتي للحفاظ على حقوق الفريق وضمان أن تسير المنافسات ضمن إطار من الإنصاف والشفافية.