أول تعليق من بيراميدز بعد الحكم بحبس رمضان صبحي

أكد نادي بيراميدز دعمه لرمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الحكم بحبسه لمدة سنة مع الشغل.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، بحبس رمضان صبحي سنة مع الشغل، بتهمة التزوير بمحررات رسمية.

وقال مصدر داخل بيراميدز لمصراوي: "كل الدعم لرمضان وأسرته، مازالت درجات التقاضي لم تنته ونأمل أن يتلاشى هذا الكابوس قريبا".

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. مصر تتحرك رسميًا لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2028

"استبعاد الكبار".. تشكيل الأهلي في مواجهة المقاولون بكأس العاصمة