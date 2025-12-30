مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

0 1
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

0 1
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

0 3
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

جميع المباريات

أول تعليق من بيراميدز بعد الحكم بحبس رمضان صبحي

كتب-مراسل مصراوي:

06:30 م 30/12/2025
أكد نادي بيراميدز دعمه لرمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الحكم بحبسه لمدة سنة مع الشغل.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، بحبس رمضان صبحي سنة مع الشغل، بتهمة التزوير بمحررات رسمية.

وقال مصدر داخل بيراميدز لمصراوي: "كل الدعم لرمضان وأسرته، مازالت درجات التقاضي لم تنته ونأمل أن يتلاشى هذا الكابوس قريبا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رمضان صبحي بيراميدز

جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

بنين

- -
21:00

السنغال

