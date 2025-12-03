فرجاني ساسي يتسبب في إيقاف قيد الزمالك 3 فترات

حصل الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق، على حكم رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يقضي بإيقاف قيد نادي الزمالك خلال فترات الانتقالات المقبلة، وذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تقترب قيمتها من 450 ألف دولار.

وجاء الحكم بعد سلسلة من المخاطبات القانونية بين اللاعب والنادي، قدم خلالها ساسي ملفًا متكاملًا يثبت أحقيته بالمستحقات المتأخرة منذ فترة احترافه داخل القلعة البيضاء. وأكد اللاعب في شكواه أن النادي لم يلتزم بسداد الدفعات المتفق عليها، رغم منح إدارة الزمالك أكثر من مهلة للتسوية الودية.

وتسعى إدارة الزمالك في الوقت الحالي للتفاوض مع اللاعب ومحاميه لمحاولة الوصول إلى اتفاق يُمكّن النادي من رفع الإيقاف واستكمال خطته في سوق الانتقالات، خاصة في ظل احتياج الفريق لصفقات تدعيمية في عدد من المراكز.

ويأتي هذا الحكم ليضيف أزمة جديدة إلى سلسلة الأزمات المالية والقانونية التي يواجهها الزمالك خلال الفترة الأخيرة، في وقت يحاول فيه النادي إعادة ترتيب أوضاعه وإغلاق ملف القضايا المتراكمة.

