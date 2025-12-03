"تحويل للنيابة".. قرار عاجل من الشباب والرياضة حول وفاة السباح يوسف

قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق في ضوء مراجعة الكود الطبي المعتمد بالوزارة، وذلك في إطار متابعة وزارة الشباب والرياضة الدقيقة للحادث المؤسف للاعب نادي الزهور، وما جرى رصده من معلومات أولية بشأن الحادث، وحرصًا من الوزارة على ضمان إجراء التحقيقات في تلك الواقعة بشفافية تامة.

ووفقًا لبيان وزارة الشباب والرياضة: "في ذات الإطار، وفور حدوث تلك الواقعة، طالبت وزارة الشباب والرياضة الاتحاد المصري للسباحة بإعداد تقرير شامل وعاجل يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث، كما أمر وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة ضمَّت مختصين من الشئون القانونية واللجنة الطبية العليا والأداء الرياضي والرقابة الداخلية؛ لمراجعة الإجراءات الطبية والفنية والإدارية، وصولًا لبيان مدى تطبيق الكود الطبي الخاص بممارسة الرياضة والمنافسات بالأندية ومراكز الشباب، وكذلك مراجعة المسؤولين بالنادي المذكور بشأن ما جرى اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن".

هذا ويتابع الوزير عن كثب وببالغ الحزن والأسى تداعيات هذه الواقعة المؤلمة التي أثارت حالة من الحزن بين الأوساط الرياضية المصرية، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ أية إجراءات تحفظ حقوق اللاعبين، وتضمن الالتزام الكامل بمعايير السلامة داخل الأندية ومراكز الشباب. وقد شدد سيادته على أن سلامة الرياضيين تأتي على رأس أولويات الدولة، وأن الوزارة تعمل باستمرار على متابعة تطبيق الإجراءات الطبية والفنية المنظمة للأنشطة الرياضية، بما يضمن بيئة آمنة لكافة الرياضيين.