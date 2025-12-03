لماذا حصل إسلام عيسى على أعلى تقييم للاعبي منتخب مصر أمام الكويت ؟

كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي فريق بيراميدز نظيره كهرباء الإسماعيلية اليوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثامنة في الدوري المصري.

موعد مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء، وتقام المباراة على استاد الإسماعيلية.

ترتيب فريق بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية

ويدخل بيراميدز اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 23 نقطة، بينما يدخل كهرباء الإسماعيلية اللقاء وهو يتذيل جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1".

