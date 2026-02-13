"11 قضية".. هل تهدد عقوبات فيفا مشاركة الزمالك الأفريقية؟

بعد الغياب.. موقف آدم كايد من المشاركة مع الزمالك أمام كايزر تشيفز

يواجه نادي الزمالك خطر الغياب عن البطولات الأفريقية في الموسم المقبل، في ظل استمرار عقوبة إيقاف القيد المفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، نتيجة تراكم عدد من القضايا المتعلقة بمستحقات لاعبين ومدربين وأندية سابقة.

وباتت إدارة القلعة البيضاء مطالبة بإنهاء جميع ملفات إيقاف القيد قبل نهاية شهر مارس المقبل، من أجل الحصول على رخصة المشاركة الأفريقية، ما يضع مجلس الإدارة في سباق مع الزمن لتوفير السيولة المالية اللازمة وتسوية النزاعات القائمة.

وتدرس إدارة الزمالك حاليًا عدة حلول، من بينها التسويات الودية أو جدولة بعض المستحقات، في محاولة لرفع عقوبة إيقاف القيد وضمان عدم حرمان الفريق من المشاركة القارية خلال الموسم المقبل، في ظل أهمية التواجد الأفريقي فنيًا وتسويقيًا للنادي.

تفاصيل قضايا الزمالك في الفيفا:

جوزيه جوميز: 120 ألف دولار.

مساعدو جوميز: 3 قضايا بإجمالي 60 ألف دولار.

كريستيان جروس: 133 ألف دولار.

فرجاني ساسي: 505 آلاف دولار.

نادي إستريلا البرتغالي: 200 ألف يورو.

نادي شارلروا البلجيكي: 170 ألف يورو.

نادي أوليكساندريا الأوكراني: 800 ألف دولار.

نادي النهضة أتلتيك الزمامرة المغربي (صفقة صلاح مصدق): 250 ألف دولار.

السنغالي إبراهيما نداي: مليون و600 ألف دولار.