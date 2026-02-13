مباريات الأمس
إعلان

رئيس الاتحاد السكندري يكشف سبب عدم ضم كهربا

كتب : هند عواد

10:24 ص 13/02/2026
كشف محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، سبب عدم التعاقد مع محمود كهربا، لاعب الأهلي السابق وإنبي الحالي.

وقال محمد أحمد سلامة، في تصريحات عبر قناة النهار: "أعرف كهربا منذ 11 عاما، وعدم ضمه بسبب أسباب فنية بحتة نظرًا لتكدس مركزه في الفريق، وليس لأي سبب آخر، كهربا لاعب كبير ويستحق الاحترام".

وانتقل كهربا إلى إنبي في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي، وذلك حتى نهاية الموسم.

وقال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، في تصريحات تلفزيونية: "كهربا لن يستمر مع إنبي بعد نهاية الموسم بسبب ارتفاع راتبه، تعاقدنا معه بغرض تسويقي فقط ومجاناً".

اقرأ أيضًا:

"11 قضية".. هل تهدد عقوبات فيفا مشاركة الزمالك الأفريقية؟

"لمحاربة تسنين اللاعبات".. مدربة منتخب مصر للشابات تطالب بتطبيق قياس العظام

بعد الغياب.. موقف آدم كايد من المشاركة مع الزمالك أمام كايزر تشيفز

كهربا الاتحاد السكندري إنبي الأهلي

