رئيس الاتحاد السكندري يكشف سبب عدم ضم كهربا

كشف محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، سبب عدم التعاقد مع محمود كهربا، لاعب الأهلي السابق وإنبي الحالي.

وقال محمد أحمد سلامة، في تصريحات عبر قناة النهار: "أعرف كهربا منذ 11 عاما، وعدم ضمه بسبب أسباب فنية بحتة نظرًا لتكدس مركزه في الفريق، وليس لأي سبب آخر، كهربا لاعب كبير ويستحق الاحترام".

وانتقل كهربا إلى إنبي في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي، وذلك حتى نهاية الموسم.

وقال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، في تصريحات تلفزيونية: "كهربا لن يستمر مع إنبي بعد نهاية الموسم بسبب ارتفاع راتبه، تعاقدنا معه بغرض تسويقي فقط ومجاناً".

