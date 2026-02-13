مباريات الأمس
بعد الغياب.. موقف آدم كايد من المشاركة مع الزمالك أمام كايزر تشيفز

كتب : محمد خيري

07:00 ص 13/02/2026
يخضع الفلسطيني آدم كايد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفحص طبي خلال الساعات المقبلة لحسم موقفه من المشاركة في مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لملاقاة كايزر تشيفز في السادسة مساء غدٍ السبت على ستاد هيئة قناة السويس، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة القارية.

وكان كايد قد تعافى مؤخرًا من الإصابة في عضلة السمانة، والتي أبعدته عن مواجهتي زيسكو الزامبي في الكونفدرالية وسموحة في الدوري الممتاز. ويتوقف قرار مشاركته على نتيجة الفحص الطبي الذي سيخضع له خلال مران الفريق، خاصة أنه يتواجد ضمن معسكر المباراة الحالي.

ويأمل الجهاز الفني في جاهزية اللاعب لتعزيز الخيارات الهجومية، في ظل أهمية اللقاء الذي يسعى خلاله الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية تؤمن مشواره في البطولة.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا مهمًا على سموحة بهدف دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة قبل المواجهة القارية المرتقبة.

أخبار

المزيد

